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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray-Stuttgart maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada 4. hafta maçında Cimbom sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu maçtan mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor. Galatasaray-Stuttgart maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 19:42
Galatasaray-Stuttgart maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa sahnesinde önemli bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında sahasında galibiyet ararken taraftarı da kritik mücadelede takımının yanında olacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Cimbom'un karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirler.

İŞTE G.SARAY-STUTTGART MAÇININ İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Lemina, Torreira; Batrakov, Yunus, Barış; Osimhen

Stuttgart: Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstad; Leweling, Prömel, Atakan, Füchrich; Deniz, El Khannous, Demirovic

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

MAÇI İNGİLİZ HAKEM YÖNETİYOR

Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında da kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

Stuttgart ise organizasyondaki ilk iki maçında Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı 3-0 mağlup etti. Alman ekibi, son karşılaşmasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve ilk üç haftayı 7 puanla tamamladı.

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GALATASARAY SON 4 MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, yakaladığı çıkışı Avrupa'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

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