Galatasaray-Stuttgart maç geçmişi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 3 Kasım Salı günü Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlayacak. Peki, Galatasaray Stuttgart daha önce karşılaştı mı, iki takım kaç kez oynadı ve kim kazandı? Galatasaray'ın Alman takımlarına karşı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları kaç? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY STUTTGART DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Galatasaray ile Stuttgart, UEFA organizasyonlarında daha önce hiç karşı karşıya gelmedi. 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki kulüp arasındaki ilk resmî karşılaşma olacak.

UEFA'nın geçmiş maç kayıtlarında iki takım arasında oynanmış bir müsabaka bulunmuyor. Stuttgart ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde karşılaşacağı 116. farklı rakip olarak kayıtlara geçecek.

GALATASARAY ALMAN TAKIMLARIYLA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı bugüne kadar 33 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 56 gol gördü.

Galatasaray'ın Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesi 9 Eylül 1964 tarihinde Magdeburg karşısında gerçekleşti. Kupa Galipleri Kupası'nda oynanan deplasman maçı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY ALMAN TAKIMLARINA KARŞI SON GALİBİYETİNİ NE ZAMAN ALDI?

Sarı-kırmızılı ekip, Alman takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Schalke 04 karşısında elde etti. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, bu galibiyetin ardından Alman temsilcileriyle yaptığı 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Stuttgart karşısında bu galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

GALATASARAY ALMAN TAKIMLARINI EVİNDE KAÇ KEZ YENDİ?

Galatasaray, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki son iç saha galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt karşısında elde etti. UEFA Kupası ikinci turunda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray, Alman takımlarını konuk ettiği 9 Avrupa kupası maçında galibiyet alamadı. Söz konusu karşılaşmaların 5'i beraberlikle, 4'ü ise mağlubiyetle tamamlandı.

STUTTGART TÜRK TAKIMLARIYLA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Stuttgart, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı daha önce yalnızca bir maç oynadı. Alman temsilcisi, 23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Fenerbahçe'ye konuk oldu.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.