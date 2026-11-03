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Anasayfa Galatasaray Cimbom’dan seri

Cimbom’dan seri

Sarı-kırmızılılar son maçlarda önemli bir seri yakaladı. Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Cimbom’dan seri

Sarı-kırmızılılar son maçlarda önemli bir seri yakaladı. Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Tümosan Konyaspor'u 4-0 yendi.

HEP KAZANIYORLAR

G.Saray'ın iki yıldızı İlkay Gündoğan ve Sane, Stuttgart'ı yakından tanıyor. İlkay, daha önce Nürnberg ve B.Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 7 maça çıktı. İlkay 5 galibiyet ve 2 beraberlik gördü. Sane ise Schalke ve B.Münih ile Stuttgart'a karşı çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

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