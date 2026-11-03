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Anasayfa Galatasaray Batrakov Avrupa'da bambaşka! 3 maçta 4 gol

Batrakov Avrupa'da bambaşka! 3 maçta 4 gol

Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki ilk 2 golünü kaydeden ve RAMS Park'ta tribünleri coşturan Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ile büyülemeye devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 21:23 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:30
Batrakov Avrupa'da bambaşka! 3 maçta 4 gol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Bundesliga temsilcisinin ağlarını 3 dakikada 2 golle sarsan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılıları kritik mücadelede 2-0 öne geçirdi. Barcelona ve Lille maçlarının ardından Stuttgart'ı da boş geçmeyen Rus futbolcu, sergilediği performans ile göz doldurmaya devam etti. Genç orta saha, Devler Ligi'nde çıktığı son 3 maçta 4 kez topu filelerle buluşturmayı başararak etkileyici bir istatistiğe imza attı.

Ayrıca Opta'nın verilerine göre Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol birden atan en genç futbolcu (21 yaş, 147 gün) oldu.

İŞTE BATRAKOV'UN GOLLERİ

⚽🎯 Aleksey Batrakov harika vurdu, yine attı golünü! Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 önde! l #UCL https://t.co/Lci98RrUoY

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