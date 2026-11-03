Avrupalı Aslan

G.Saray'da artık gözler bugün oynanacak olan kritik Stuttgart mücadelesine çevrilmiş durumda. Devler Ligi'nde geride kalan 3 haftada topladığı 3 puanla 23. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, playoff mücadelesinin içinde bulunuyor. Basamakları tek tek tırmanarak daha iyi bir pozisyonla lig aşamasını tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, 3 haftada 7 puan toplayıp hiç yenilmeyen Stuttgart'a ilki yaşatmaya çalışacak. Okan Buruk'un öğrencilerinde tek hedef 3 puan üzerine kuruldu.

G.SARAY TAM KADRO SAHAYA ÇIKACAK

İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Galatasaray'da, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı- kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.