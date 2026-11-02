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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız!

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibe duydukları saygıyı vurgulayan Alman çalıştırıcı, sahada cesur bir futbol ortaya koyacaklarını belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 19:08
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibe büyük saygı duyduklarını belirten Alman teknik adam, zorlu karşılaşmaya cesur ve kararlı bir şekilde çıkacaklarını söyledi.

Okan Buruk'un Galatasaray'da uzun yıllardır başarılı sezonlar geçirdiğini ifade eden Hoeness, "Yarın cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Okan Buruk, uzun yıllardır Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiriyor. Güçlü bir takım karşısına çıkacağız. Kararlı ve cesur olacağız." dedi.

"GALATASARAY'A ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

Galatasaray'ın stadının Şampiyonlar Ligi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Hoeness, "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın stadının büyük bir Şampiyonlar Ligi geçmişi var. Bu statta çok önemli maçlar oynandı. Yarın bu sahada oynamayı dört gözle bekliyoruz. Çünkü Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

130 DESİBEL SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Hoeness'e Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer ve 130 desibellik ses seviyesi de soruldu.

Alman teknik adam, oyuncularının kendilerini nasıl bir atmosferin beklediğinin farkında olduğunu belirterek, "Oyuncular burada nelerin onları beklediğini biliyor. Takip edilen bir takım. Galatasaray ve taraftarının neler yapabildiğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olur mu? Göreceğiz yarın!" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN HANGİ OYUNCUYU İSTERDİ?

Hoeness'e Galatasaray kadrosundan hangi futbolcuyu kendi takımında görmek isteyeceği de soruldu.

Stuttgart Teknik Direktörü, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yarın Galatasaray'da sahaya kim çıkacak bilmiyorum ama hepsi üst düzey futbolcular. Birinin adını anmak istemiyorum ama üst düzey oyuncuları var. Harika bir takımla karşılaşacağız."

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