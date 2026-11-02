Maximilian Mittelstadt: Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Stuttgart'ın deneyimli oyuncusu Maximilian Mittelstadt açıklamalarda bulundu.

YAŞAYACAKLARIMIZIN YERİNİ TUTAMAZ

"Ateşli atmosfere hazırız! Az önce bize 'Heavy metal dinleyerek ortama hazırlandınız mı?' diye sordunuz. Ancak bu bile Galatasaray'ın stadında yaşayacaklarımızın yerini tutamaz! Geçen sezon Fenerbahçe maçındaki atmosferi deneyimledik. Galatasaray karşılaşmasında da tribünlerin oldukça ateşli olacağını düşünüyoruz."

DÜNYA ÇAPINDA YILDIZLARA SAHİPLER

"Galatasaray son yıllarda çok başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı. Özellikle geçen sezon olağanüstü maçlar çıkardılar. Dünya çapında yıldızlara sahipler. Bu yüzden Galatasaray'a karşı cin gibi olmalıyız. Ancak biz de çok güçlüyüz ve bu seviyedeki takımlara karşı iyi işler çıkardığımızı gösterdik. Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz."

GALATASARAY'I GEÇMİŞTE ÇOK İZLEDİM

"Galatasaray'ı geçmişte çok izledim. Çocukken çok Türk arkadaşım vardı. Türk futboluna aşinayım. Özel bir takım Galatasaray. Geçen yıl Liverpool maçını ve daha önce oynadığı maçları hatırlıyorum. Hata yapma lüksümüz yok. Galatasaray'a karşı muhtemelen hepimiz savunma yapmak zorunda kalacağız. Osimhen, Leao… Kim oynayacaksa hepsi çok kaliteli oyuncular."