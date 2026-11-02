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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi kim oldu? İşte o hakem!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh'ı görevlendirdi. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçının VAR hakemi kim, yardımcı hakemler kimler?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 20:46
Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi kim oldu? İşte o hakem!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı. UEFA, 3 Kasım Salı günü İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadelede görev yapacak hakem kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında elde ettiği galibiyetin ardından Avrupa'daki ikinci zaferini hedefliyor. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi kim, hangi ülkeden? VAR hakemi kim olacak ve karşılaşma saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-STUTTGART MAÇININ HAKEMİ KİM, NERELİ?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. UEFA'nın 2 Kasım 2026 tarihli hakem görevlendirmeleri duyurusunda Kavanagh'ın ismi, 4. haftanın Galatasaray-Stuttgart maçının orta hakemi olarak yer aldı.

Premier League'de de görev yapan Kavanagh, İstanbul'daki karşılaşmada düdük çalacak. İngiliz hakem, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi sezonunun ikinci haftasında Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasında oynanan mücadeleyi de yönetmişti.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İngiltere Futbol Federasyonundan Darren England üstlenecek. AVAR olarak ise bir diğer İngiliz hakem Peter Bankes görev yapacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HAKEM KADROSU

UEFA'nın güncel İngilizce maç bilgi ekranında karşılaşmanın hakem kadrosu şu şekilde yer alıyor:

  • Orta hakem: Chris Kavanagh
  • Birinci yardımcı hakem: Gary Beswick
  • İkinci yardımcı hakem: Adam Nunn
  • Dördüncü hakem: Sam Barrott
  • VAR hakemi: Darren England
  • AVAR hakemi: Peter Bankes

Hakem ekibinin tamamı İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı isimlerden oluşuyor. UEFA'nın maç merkezindeki görevlendirmeler, müsabaka öncesinde hakem kadrosunun resmî kaydını oluşturuyor.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü hafta programında yer alıyor. İstanbul'da oynanacak dev maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

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