Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, bilet satış takvimini ve fiyatlarını duyurdu. Biletlerin satışa sunulmasıyla birlikte gazi ve engelli taraftarların başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi. Peki, Galatasaray Stuttgart bilet fiyatları ne kadar? Biletler nereden alınır? Engelli bilet listesi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-STUTTGART BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Stuttgart maçının biletleri 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 14.00'te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Genel satış ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için başladı.

Taraftarlar bilet işlemlerini Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bilet satın almak isteyenlerin Galatasaray logolu Passo Taraftar Kartı sahibi olması gerekiyor.

GALATASARAY STUTTGART BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması için açıklanan bilet fiyatları 2.800 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor. Passo üzerinden yayımlanan kategori ücretleri şu şekilde:

Premium 60.000 TL

Delux 58.000 TL

Lux 56.000 TL

Classic 55.000 TL

Kategori 40.000 TL Kategori 35.000 TL Kategori 30.000 TL Kategori 25.000 TL Kategori 22.500 TL Kategori 20.000 TL Kategori 18.000 TL Kategori 14.000 TL Kategori 12.000 TL Kategori 3.250 TL Kategori 2.800 TL

Açıklanan tutarlara Passo hizmet bedeli dahil. Satışa çıkarılan kategorilerdeki güncel koltuk uygunluğu ise satın alma ekranından kontrol edilebiliyor.

GALATASARAY STUTTGART ENGELLİ BİLET LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray, Stuttgart karşılaşması için gazi ve engelli taraftarların bilet başvurularına ilişkin duyuruyu 30 Ekim 2026 tarihinde yayımladı. Ancak 2 Kasım 2026 itibarıyla kulübün resmî internet sitesinde Stuttgart maçına ait kesinleşmiş gazi ve engelli bilet isim listesine ulaşılamadı.

Başvuruda bulunan taraftarlar sonuçlara ilişkin yeni duyuruları Galatasaray'ın resmî internet sitesinden takip edebilecek. Kulüp, başvuru hakkı kazanacak taraftarların maç günü gerçekleştirmesi gereken işlemleri de açıkladı.

GALATASARAY STUTTGART ENGELLİ BİLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gazi ve engelli taraftarların, Galatasaray'ın resmî internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik, iletişim ve gazi ya da engelli kartına ilişkin bilgiler talep ediliyor.

Kulübün açıklamasına göre birden fazla başvuru yapanların veya başka kişilerin T.C. kimlik numarasıyla işlem gerçekleştirenlerin başvuruları geçersiz sayılıyor. Bilet hakkı kazanan taraftarların Galatasaray logolu Passolig kartı sahibi olması zorunlu tutuluyor.

GALATASARAY STUTTGART ENGELLİ BİLET TANIMLAMASI NE ZAMAN?

Gazi ve engelli bilet listesinde adı bulunan taraftarlar, 3 Kasım Salı günü saat 10.00 ile 18.00 arasında RAMS Park Aslanlı Yol Engelli Gişesi'nden bilet tanımlamalarını yaptırabilecek.

İşlem sırasında gazi veya engelli kartının gösterilmesi gerekiyor. Galatasaray'ın açıklamasında, rakip takım Passolig kartına sahip taraftarların Galatasaray logolu kartları bulunsa dahi bu haktan yararlanamayacağı belirtildi.

GALATASARAY STUTTGART BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Karşılaşmanın biletleri Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Her taraftar kendi T.C. kimlik numarası ve Passo hesabıyla bir bilet satın alabiliyor.

Satın alınan maçlık biletlerin başka kişilere devredilmesine izin verilmiyor. Kombine sahipleri ise kulübün açıkladığı koşullar çerçevesinde sezon başında belirledikleri üç kişiden birine devir yapabiliyor.