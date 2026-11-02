Takvim'de yer alan habere göre, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool ile Fransa temsilcisi PSG'nin yetkililerinin, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden izlemesi bekleniyor.

İki kulübün de Rus futbolcunun performansını yakından değerlendireceği ifade ediliyor.