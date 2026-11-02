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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızını yakından takip eden dört dev kulübün sıraya girdiği, bunlardan ikisinin kritik Stuttgart karşılaşmasında Rus futbolcuyu tribünden izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Galatasaray'ın sezon başında Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performans, genç futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer gündemine girmesini sağladı.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Stuttgart ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Batrakov, Avrupa devlerinin takibinde olacak.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Takvim'de yer alan habere göre, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool ile Fransa temsilcisi PSG'nin yetkililerinin, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden izlemesi bekleniyor.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

İki kulübün de Rus futbolcunun performansını yakından değerlendireceği ifade ediliyor.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Öte yandan İngiliz basınından Team Talk, Barcelona ve Arsenal'in de genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 2 gol kaydeden Batrakov'un, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Haberde genç futbolcunun sözleşmesine ilişkin dikkat çeken bir detay da paylaşıldı.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...

Rus futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple yaptığı anlaşmada, yaklaşık 50 milyon sterlin değerinde serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi.

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