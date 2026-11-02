Galatasaray-Stuttgart maçına scout akını! Batrakov...
Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızını yakından takip eden dört dev kulübün sıraya girdiği, bunlardan ikisinin kritik Stuttgart karşılaşmasında Rus futbolcuyu tribünden izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Takvim'de yer alan habere göre, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool ile Fransa temsilcisi PSG'nin yetkililerinin, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden izlemesi bekleniyor.
İki kulübün de Rus futbolcunun performansını yakından değerlendireceği ifade ediliyor.
Öte yandan İngiliz basınından Team Talk, Barcelona ve Arsenal'in de genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 2 gol kaydeden Batrakov'un, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.
Haberde genç futbolcunun sözleşmesine ilişkin dikkat çeken bir detay da paylaşıldı.
Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Rus futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple yaptığı anlaşmada, yaklaşık 50 milyon sterlin değerinde serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi.
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