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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Aslantepe'ye bomba düştü

Aslantepe'ye bomba düştü

G.Saray’da 27 Ekim’de yapılan toplantıda tartışan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Aslantepe'ye bomba düştü

Galatasaray'da hiç beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte iki yönetici Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti. İlk olarak İkinci Başkan Metin Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, fiili saldırı ve hareketi gerekçe gösterip istifa etti. Ardından Abdullah Kavukcu da, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

YÖNETİM BUGÜN TOPLANIYOR

Yönetim kurulunda yaşanan iki istifanın ardından Galatasaray'da bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleşecek. Başkan Özbek önderliğinde yönetim bugün toplanacak.

GALATASARAY'I YÖNETMEK ZOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübü yönetmenin zorluğuna dikkat çekti. Artvinli futbolseverlerle buluşan Dursun Özbek, burada yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı yönetmek elbette dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Neden zor; Türkiye'de 35-40 milyona yakın taraftarımız var, onların talepleri var. Genel kurul da limitlere dikkat çekiyor" dedi.

METİN ÖZTÜRK: FİİLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda yönetim kurulu toplantısında iki yöneticinin kavga ettiği ve sonunda da bir istifa geldiği ortaya çıktı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 27 Ekim'de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından bir kavga gerçekleştiğini ve bu nedenle de görevlerinden 1 Kasım itibariyle istifa ettiğini açıkladı.

GÖREVLERİMİ BIRAKIYORUM

İkinci Başkan Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak görevi bıraktığını açıkladı.

ABDULLAH KAVUKCU: OLAYLAR ABARTILDI

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile başlayan istifa süreci, yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile devam etti. Abdullah Kavukcu, yönetim kurulu üyeliğini bıraktığını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: "Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, abartılı ve gerçeği yansıtmayan şekilde kamuoyuna aktarılmasından üzüntü duyuyorum.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamıza zarar vermesini arzu etmem. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı aldım. Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi belirtmek isterim."

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