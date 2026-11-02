CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Aslan fark attı

Aslan fark attı

5 yıldır sarı-kırmızılıların başında bulunan Okan Buruk, 2022-23 sezonundan itibaren ligde hem 405 puan hem de kupaları topladı. Bu süreçte F.Bahçe 353, Beşiktaş 275, Trabzonspor ise 266 puan aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Aslan fark attı

Süper Lig'de son yıllarda Galatasaray'ın hegemonyası yaşanırken sarı-kırmızılılar 4 yıldır şampiyonluğu kimselere kaptırmadı. Beşinci senesinde de başarıya emin adımlarla koşan sarı-kırmızılılarda bu başarının temelleri 2022-23 sezonunda Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte atıldı. Başarılı teknik adam geldiği ilk haftalarda biraz tökezledi ancak ardından Galatasaray'ı adeta şaha kaldırdı. Sarı-kırmızılılar son 5 sezonda rakiplerine inanılmaz bir fark atmayı başardı, hem kupaları hem de puanları topladı.

FENERBAHÇE 52 PUAN GERİDE KALDI

Sarı-kırmızılılar 2022-23 sezonundan itibaren 5. yılına girilen Süper Lig'de toplamda 405 puan toplamayı başardı. İlk senesinde 88 puan toplayan Cimbom, 2023-24'te ise 102 puanla rekor kırdı. Ardından 95 puanla bir kez daha şampiyonluğu kimselere bırakmayan Aslan, geçen sezon ise 77 puanla dörtlemeye ulaşmıştı. Ezeli rakipleri ise çok geride kaldı. 5 yılda Fenerbahçe 353, Beşiktaş 275 ve Trabzonspor ise 266 puan toplayabildi. Teknik direktör Okan, her yıl çekiştiği Fenerbahçe'ye 52 puan fark attı.

18 TEKNİK ADAM GÖNDERDİ

Son 5 sezonda Galatasaray yola sadece Okan Buruk ile devam ederken, ezeli rakiplerinde ise 18 teknik adam değişikliği yaşandı. Bu süreçte Beşiktaş 8, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 5'er kez teknik adam değişikliğine giderek Galatasaray'ı durdurmaya çalıştı. Ancak Okan Buruk istikrarın da getirdiği avantajı iyi kullanarak kupaları toplamayı başardı.

SIRA AVRUPA'YA GELDİ

Galatasaray'da Süper Lig'de gelen 4 maçlık serinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da topladığı 3 puanla play-off potasının içerisine girerken, üst sıralara yükselmek için Stuttgart'ı da devirmek istiyor. Bütün planlar 3 puan üzerine yapılıyor.

ÇAKIR'DAN ZAFER YEMEĞİ

Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, üst üste gelen galibiyetleri ailesiyle birlikte dışarıda kutluyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Kübra Çakır ile birlikte dışarıda yemek yemeye giden Uğurcan Çakır, "Eşimi galibiyet yemeğine getirdim" sözleriyle başarılı tablonun kutlanmaya değer olduğunu söyledi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler!
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı...
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... 09:47
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle 09:09
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 09:00
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! 08:50
Juventus evinde iki golle kazandı! Juventus evinde iki golle kazandı! 00:41
Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! 00:41
Daha Eski
Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! 00:41
Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! 00:41
Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! 00:41
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:41
"Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" "Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" 00:41
Arda, F.Bahçe'ye yine kazandırdı! Arda, F.Bahçe'ye yine kazandırdı! 00:41