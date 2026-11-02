Aslan fark attı

Süper Lig'de son yıllarda Galatasaray'ın hegemonyası yaşanırken sarı-kırmızılılar 4 yıldır şampiyonluğu kimselere kaptırmadı. Beşinci senesinde de başarıya emin adımlarla koşan sarı-kırmızılılarda bu başarının temelleri 2022-23 sezonunda Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte atıldı. Başarılı teknik adam geldiği ilk haftalarda biraz tökezledi ancak ardından Galatasaray'ı adeta şaha kaldırdı. Sarı-kırmızılılar son 5 sezonda rakiplerine inanılmaz bir fark atmayı başardı, hem kupaları hem de puanları topladı.

FENERBAHÇE 52 PUAN GERİDE KALDI

Sarı-kırmızılılar 2022-23 sezonundan itibaren 5. yılına girilen Süper Lig'de toplamda 405 puan toplamayı başardı. İlk senesinde 88 puan toplayan Cimbom, 2023-24'te ise 102 puanla rekor kırdı. Ardından 95 puanla bir kez daha şampiyonluğu kimselere bırakmayan Aslan, geçen sezon ise 77 puanla dörtlemeye ulaşmıştı. Ezeli rakipleri ise çok geride kaldı. 5 yılda Fenerbahçe 353, Beşiktaş 275 ve Trabzonspor ise 266 puan toplayabildi. Teknik direktör Okan, her yıl çekiştiği Fenerbahçe'ye 52 puan fark attı.

18 TEKNİK ADAM GÖNDERDİ

Son 5 sezonda Galatasaray yola sadece Okan Buruk ile devam ederken, ezeli rakiplerinde ise 18 teknik adam değişikliği yaşandı. Bu süreçte Beşiktaş 8, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 5'er kez teknik adam değişikliğine giderek Galatasaray'ı durdurmaya çalıştı. Ancak Okan Buruk istikrarın da getirdiği avantajı iyi kullanarak kupaları toplamayı başardı.

SIRA AVRUPA'YA GELDİ

Galatasaray'da Süper Lig'de gelen 4 maçlık serinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da topladığı 3 puanla play-off potasının içerisine girerken, üst sıralara yükselmek için Stuttgart'ı da devirmek istiyor. Bütün planlar 3 puan üzerine yapılıyor.

ÇAKIR'DAN ZAFER YEMEĞİ

Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, üst üste gelen galibiyetleri ailesiyle birlikte dışarıda kutluyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Kübra Çakır ile birlikte dışarıda yemek yemeye giden Uğurcan Çakır, "Eşimi galibiyet yemeğine getirdim" sözleriyle başarılı tablonun kutlanmaya değer olduğunu söyledi.