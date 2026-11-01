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Anasayfa Galatasaray Osimhen geri sayıma geçti! 9 gol sonra...

Osimhen geri sayıma geçti! 9 gol sonra...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon harika bir performans sergiliyor. Nijeryalı yıldızın gözü Icardi'nin rekorunda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 11:58
Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Geçtiğimiz hafta dev derbide Fenerbahçe'yi deviren sarı-kırmızılılar, bu hafta da Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti.

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Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Bu sonuçla beraber Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Bu sonuçlarda en büyük pay sahiplerinden biri olan Nijeryalı Victor Osimhen, bu sezon inanılmaz bir performans sergiliyor.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlardaki 10. golünü atan Osimhen, gözünü rekora dikti.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Nijeryalı santrafor Galatasaray formasıyla 84 maçta 69 kez gol sevinci yaşadı.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Kalan maçlarda 9 gol daha atması halinde kulüp tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Rekorun şu anki sahibi Mauro Icardi rekoru 77 golle elinde tutuyor.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Arjantinli yıldız bu rekora 134 maçta ulaşmıştı.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Victor Osimhen ise çok daha kısa bir sürede rekoru ele geçirmeye çok yakın.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Bu sezon oynadığı 10 maçta, 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Osimhen, maç başına 1,3 gol katkısıyla oynuyor.

Osimhen gözünü Icardi'nin rekoruna dikti! 9 gol sonra tarihe geçecek

Şu an listede Icardi ve Hagi'nin arkasında 3. sırada bulunan Osimhen'in bu sezon rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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