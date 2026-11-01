Geçtiğimiz hafta dev derbide Fenerbahçe'yi deviren sarı-kırmızılılar, bu hafta da Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti.

Bu sonuçlarda en büyük pay sahiplerinden biri olan Nijeryalı Victor Osimhen, bu sezon inanılmaz bir performans sergiliyor.