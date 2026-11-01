Osimhen geri sayıma geçti! 9 gol sonra...
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon harika bir performans sergiliyor. Nijeryalı yıldızın gözü Icardi'nin rekorunda. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 11:58
Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlardaki 10. golünü atan Osimhen, gözünü rekora dikti.
Nijeryalı santrafor Galatasaray formasıyla 84 maçta 69 kez gol sevinci yaşadı.
Kalan maçlarda 9 gol daha atması halinde kulüp tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.
Rekorun şu anki sahibi Mauro Icardi rekoru 77 golle elinde tutuyor.
Arjantinli yıldız bu rekora 134 maçta ulaşmıştı.
Victor Osimhen ise çok daha kısa bir sürede rekoru ele geçirmeye çok yakın.
Bu sezon oynadığı 10 maçta, 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Osimhen, maç başına 1,3 gol katkısıyla oynuyor.
Şu an listede Icardi ve Hagi'nin arkasında 3. sırada bulunan Osimhen'in bu sezon rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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