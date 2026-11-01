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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Leao korku saldı

Leao korku saldı

Sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Konya’da atan Rafael Leao, yükselişe geçti. Oyuncu henüz %100 hazır olmamasına rağmen sergilediği oyun, taraftarlara güven verirken, rakiplere ise korku saldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Leao korku saldı

Galatasaray'da Rafael Leao sevinci yaşanıyor... Konyaspor deplasmanına ilk 11'de başlayan Portekizli oyuncu, sergilediği performansla herkesi kendine hayran bıraktı... Konyaspor'un sağ kanadını adeta felç eden Aslan'ın süper starı, sarı-kırmızılı forma altında da ilk golünü bu maçta buldu. Henüz %100 hazır olmadığının altını çizen Portekizli'nin ortaya koyduğu oyun, taraftara güven verdi, rakiplere ise korku saldı.

Yıldız futbolcu, Galatasaray youtube kanalına yaptığı açıklamada; "Osimhen'in ikinci çocuğunun doğumu oldu, bu yüzden ona 'Bugün iki gol atmalısın' dedim. İkinci golü atabilirdi ama penaltıyı atmam için topu bana verdi. Harika bir takımız, kadroda bu tarz bir takım arkadaşına sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Leao, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da Osimhen'i etiketleyerek penaltı için teşekkür etti.

7 SENEDİR ONUN TAKIMIYDI

Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, Rafael Leao'yla ilgili açıklama yaptı ve "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım 7 yıl boyunca ona büyük güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Ancak durum şu an farklı" dedi.

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