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Galatasaray'da bir istifa daha! Abdullah Kavukcu...

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da istifa etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 18:38 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:42
Galatasaray'da bir istifa daha! Abdullah Kavukcu...

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeliğinden ve bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa ettiğini duyurdu.

İşte Abdullah Kavukcu'nun istifa açıklaması:

"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

Saygılarımla,

Abdullah Kavukcu"

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