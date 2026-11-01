Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, her geçen gün performansıyla taraftarları büyülemeye devam ederken, bir yandan da piyasasını yükseltiyor. 21 yaşındaki futbolcu, şimdiden Avrupa devlerini peşine taktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Özellikle oyun zekası, toplu ve topsuz oyundaki saha içi konumlanması, oyun görüşüyle Galatasaray'a büyük katkı sağlamaya başlayan Batrakov, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, Avrupa devlerinin de radarına girdi.
Sarı-kırmızılı taraftarların "Altın çocuk" lakabını taktığı Rus oyuncuya İngiliz basınından TEAMtalk ayrı bir parantez açtı ve övgüyle bahsetti.
ARSENAL, BARCELONA VE LIVERPOOL İSTİYOR
Gazete ayrıca haberinde; Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra; İspanyol devi Barcelona'nın da Batrakov'u takibe aldığını yazdı.
PSG DE TAKİPTE
Haberde; "Katalan ekibi onun gelişimini yakından takip ediyor ve onu Gavi'nin yerine düşünüyor. PSG de transfer yarışında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.
RUSYA'DA GÜNDEM OLDU
Aleksey Batrakov'un performansı Rusya'da gündem oldu.
Rus medyası; 21 yaşındaki yıldızın Konyaspor maçındaki oyununu şu sözlerle anlattı:
SPORTS.RU: Batrakov, Türkiye Ligi'nde ilk golünü attı.
CHAMPIONAT: Batrakov'un golü ve asistiyle Galatasaray Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etti.
SOCCER.RU: Galatasaray, Konyaspor'u ezdi. Batrakov, 1 gol attı ve bir asist yaptı.
SPORT.MAIL: Batrakov, Türkiye liginde ilk golünü attı. Sert bir müdahaleyi atlatarak Konyaspor'u şaşkına çevirdi.
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