Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, takıma iyice alıştı ve kendini göstermeye başladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Rus yıldız, Konyaspor mücadelesinde de Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.