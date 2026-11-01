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Anasayfa Galatasaray Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, her geçen gün performansıyla taraftarları büyülemeye devam ederken, bir yandan da piyasasını yükseltiyor. 21 yaşındaki futbolcu, şimdiden Avrupa devlerini peşine taktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, takıma iyice alıştı ve kendini göstermeye başladı.

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Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Rus yıldız, Konyaspor mücadelesinde de Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

21 yaşındaki oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra; saha içinde sergilediği performansla da taraftarları mest etmeye başladı.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Özellikle oyun zekası, toplu ve topsuz oyundaki saha içi konumlanması, oyun görüşüyle Galatasaray'a büyük katkı sağlamaya başlayan Batrakov, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, Avrupa devlerinin de radarına girdi.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Sarı-kırmızılı taraftarların "Altın çocuk" lakabını taktığı Rus oyuncuya İngiliz basınından TEAMtalk ayrı bir parantez açtı ve övgüyle bahsetti.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

ARSENAL, BARCELONA VE LIVERPOOL İSTİYOR

Gazete ayrıca haberinde; Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra; İspanyol devi Barcelona'nın da Batrakov'u takibe aldığını yazdı.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

PSG DE TAKİPTE

Haberde; "Katalan ekibi onun gelişimini yakından takip ediyor ve onu Gavi'nin yerine düşünüyor. PSG de transfer yarışında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

RUSYA'DA GÜNDEM OLDU

Aleksey Batrakov'un performansı Rusya'da gündem oldu.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

Rus medyası; 21 yaşındaki yıldızın Konyaspor maçındaki oyununu şu sözlerle anlattı:

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

SPORTS.RU: Batrakov, Türkiye Ligi'nde ilk golünü attı.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

CHAMPIONAT: Batrakov'un golü ve asistiyle Galatasaray Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etti.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

SOCCER.RU: Galatasaray, Konyaspor'u ezdi. Batrakov, 1 gol attı ve bir asist yaptı.

Batrakov için sıraya girdiler! 4 Avrupa devi istiyor

SPORT.MAIL: Batrakov, Türkiye liginde ilk golünü attı. Sert bir müdahaleyi atlatarak Konyaspor'u şaşkına çevirdi.

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