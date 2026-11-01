CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Adım adım rekora

Adım adım rekora

Konya maçında da ağları sarsan Osimhen, G.Saray formasıyla 69’uncu golünü attı. Nijeryalı, kalan haftalarda 9 gol daha atarsa Mauro İcardi’yi geçip sarı-kırmızılıların en çok gol atan yabancı oyuncusu olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Adım adım rekora

İkinci kez baba olan Victor Osimhen, maç günü geldiği Konya'da karşılaşmaya 11'de başladı ve 12'nci dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Süper Lig'deki 8'inci maçında 9'uncu golünü atan Nijeryalı yıldız, krallık yarışında da zirveye yerleşti.

Aynı zamanda bu gol, Victor Osimhen'in Galatasaray forması altında attığı 69'uncu gol olarak kayıtlara geçti... 27 yaşındaki süper star, gözünü ise eski takım arkadaşı, Galatasaraylıların 'eski aşkı' Mauro İcardi'nin rekoruna dikti.

8 GOLE KARİYER REKORU

Galatasaray formasını 84 maçta giyen ve tam 69 kez gol sevinci yaşayan Victor Osimhen, kalan haftalarda 9 gol daha atması halinde; sarı-kırmızılıların kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Şu anda zirvede 77 golle İcardi var. Osimhen, bu sezon Arjantinli yıldızı geride bırakmak istiyor. Nijeryalı oyuncu ayrıca, 8 gol atması halinde Napoli dönemini de geride bırakacak ve kulüp kariyerinde en fazla gol attığı periyoda girecek. Osimhen, son üç maçtır da ağları sarsıyor.

KAFA VURUŞUYLA 14 GOL

Deplasmandaki Konyaspor maçında ağlarını sarsan Victor Osimehen, sarı-kırmızılı formayla 14'üncü kafa golünü kaydetti. Nijeryalı yıldızın, toplamda attığı 69 golün yüzde 21'i kafa vuruşlarıyla geldi.

3 MAÇ KAÇIRDI

Osimhen bu sezon, kasık gerilmesi probleminden dolayı, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra; Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesinde forma giyemedi.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen, Top 10 Lig'de maç başına 3.14, 90 dakika başına ise 4.00 isabetli şut ortalamasıyla zirvede yer alıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!
Batrakov'a 4 dev talip birden!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Emir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı!
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu 08:25
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:40
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:39
Hayal kırıklığı yaşıyoruz Hayal kırıklığı yaşıyoruz 01:37
Gurur duyuyoruz Gurur duyuyoruz 01:29
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 01:00
Daha Eski
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 00:59
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 00:50
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! 00:50
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! 00:50
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:50
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! 00:50