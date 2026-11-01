Adım adım rekora

İkinci kez baba olan Victor Osimhen, maç günü geldiği Konya'da karşılaşmaya 11'de başladı ve 12'nci dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Süper Lig'deki 8'inci maçında 9'uncu golünü atan Nijeryalı yıldız, krallık yarışında da zirveye yerleşti.

Aynı zamanda bu gol, Victor Osimhen'in Galatasaray forması altında attığı 69'uncu gol olarak kayıtlara geçti... 27 yaşındaki süper star, gözünü ise eski takım arkadaşı, Galatasaraylıların 'eski aşkı' Mauro İcardi'nin rekoruna dikti.

8 GOLE KARİYER REKORU

Galatasaray formasını 84 maçta giyen ve tam 69 kez gol sevinci yaşayan Victor Osimhen, kalan haftalarda 9 gol daha atması halinde; sarı-kırmızılıların kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Şu anda zirvede 77 golle İcardi var. Osimhen, bu sezon Arjantinli yıldızı geride bırakmak istiyor. Nijeryalı oyuncu ayrıca, 8 gol atması halinde Napoli dönemini de geride bırakacak ve kulüp kariyerinde en fazla gol attığı periyoda girecek. Osimhen, son üç maçtır da ağları sarsıyor.

KAFA VURUŞUYLA 14 GOL

Deplasmandaki Konyaspor maçında ağlarını sarsan Victor Osimehen, sarı-kırmızılı formayla 14'üncü kafa golünü kaydetti. Nijeryalı yıldızın, toplamda attığı 69 golün yüzde 21'i kafa vuruşlarıyla geldi.

3 MAÇ KAÇIRDI

Osimhen bu sezon, kasık gerilmesi probleminden dolayı, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra; Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesinde forma giyemedi.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen, Top 10 Lig'de maç başına 3.14, 90 dakika başına ise 4.00 isabetli şut ortalamasıyla zirvede yer alıyor.