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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Yunus’tan müthiş füze!

Yunus’tan müthiş füze!

Skoru 2-0’a getiren golü atan yıldız sağ açık, Batrakov’un pasında ceza sahası dışından güdümlü füze gönderip gözlerin pasını sildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Yunus’tan müthiş füze!
Galatasaray'ın ele avuca sığmaz hücumcularından Yunus Akgün, Konyaspor karşısında futbol resitali sunarken, çok şık bir golün altına imza attı. 28. dakikada Sara'nın yerden kullandığı kornerde topu alan Batrakov'un pasında Yunus Akgün, ceza sahası dışından tam 90'a adeta güdümlü füze gönderdi. Kaleci Bahadır, uçmasına rağmen topu filelerde gördü. Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan 26 yaşındaki sağ açık, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10'uncu maçta 2'inci kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon 15 maçta, 3 gol, 2 asist katkısı sağladı. Maçta öne çıkan isimlerden olan Akgün, 61'de yerini Sane'ye bıraktı.
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