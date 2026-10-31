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Anasayfa Galatasaray Stiller ve Sauer İstanbul'da yok

Stiller ve Sauer İstanbul'da yok

G.Saray’ın Devler Ligi’ndeki rakibi Stuttgart, iki sakatlık şoku daha yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Stiller ve Sauer İstanbul'da yok

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Stuttgart, iki sakatlık şoku daha yaşadı. Alman ekibinde Stiller'in adduktor bölgesinden, Leo Sauer'in ise kalça kasından sakatlandığını açıkladı. İki futbolcunun da salı günkü G.Saray mücadelesinde forma giyemeyecekleri öğrenildi.

BİLETLER SATIŞTA

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanan G.Saray'da bu mücadelenin biletleri satışa sunuldu. Taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği biletlerin fiyatları 2 bin 800 ile 60 bin TL arasında değişiyor. Maç gününe kadar bütün biletlerin satılması ve stadın tamamen dolması bekleniyor.

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