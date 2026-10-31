Leao'nun takım oyunundan uzak, tek kişilik şov yapmayı sürekli düşünmesi G.Saray'ın bazı hücumlarının zenginleşmesine izin vermedi. Leao ayaklarına hâkim, topla dikine gidebilen bir oyuncu ancak biraz daha disiplinli olur ve arkadaşlarıyla birlikte oynamayı planlarsa futbolunu büyütür. Portekizli'nin yarattığı penaltıda topu saklamasıysa akıllıcaydı. Ayrıca gol vuruşunda topu üst ağlara göndermesi de ustacaydı. Sara çok fazla oyunda ön plana çıkmadı ama ilk golde topu Osimhen'in kafasına oturttu. Batrakov'un koşu yoluna attığı topun şiddeti de mükemmeldi. Son yıllarda Konya'da sıkıntı maçlar oynayan G.Saraylı oyuncular için derbi sonrası farklı bir skorla 3 puanı almak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek öz güven adına çok değerli. Okan hocayı 4-0'dan sonra Stuttgart maçını düşünerek yaptığı doğru değişiklikler için kutluyorum.