Leao kontağı açtı

Galatasaray'da Leao, 5. kez 11'de sahaya çıktı. Sakatlıktan yeni çıktığı için F.Bahçe derbisinde yedek kalan 27 yaşındaki Portekizli yıldız sol açık, dinlendirilen Barış'ın yerine oynadı ve 55'te yaptırdığı penaltıdan bu sezon ilk golünü attı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'da Leao, 5. kez 11'de sahaya çıktı. Sakatlıktan yeni çıktığı için F.Bahçe derbisinde yedek kalan 27 yaşındaki Portekizli yıldız sol açık, dinlendirilen Barış'ın yerine oynadı ve 55'te yaptırdığı penaltıdan bu sezon ilk golünü attı.