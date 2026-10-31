CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray G.Saray'ın yeri özel

G.Saray'ın yeri özel

Sarı-kırmızılı takımda harika izler bırakan efsane Mauro Icardi, İstanbul'u unutamıyor: “Çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul’da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
G.Saray'ın yeri özel

Sözleşmesi sona erdikten sonra G.Saray'dan ayrılan ve henüz kimseyle anlaşmayan Mauro Icardi, Türkiye'deki günlerini ve sarı-kırmızılı sevdasını anlattı. La Repubblica'ya açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, "Galatasaray'a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul'da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı.

İNTER'E GERİ DÖNMEK İSTERİM

Taraftarların kendisi için her zaman farklı bir yerde olacağını ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, isminin bir çocuğa verilmesinin de kendisini duygulandırdığını belirterek şöyle devam etti: "Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikayesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum. Yeniden İtalya'da ve İnter'de oynamak benim için güzel olurdu."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kadıköy'de diriliş maçı! F.Bahçe'nin 11'i...
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Cumhurbaşkanı Nawrocki acil koduyla döndü... Halk sokağa çağrıldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..."
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! 01:15
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." 01:15
Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! 01:15
G.Saray Konya'da farka koştu! G.Saray Konya'da farka koştu! 01:15
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
Daha Eski
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 01:15
F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! 01:15
Beşiktaş son topta galip! Beşiktaş son topta galip! 01:14
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... 01:14
Italiano'dan Napoli itirafı! Italiano'dan Napoli itirafı! 01:14
A. Efes sahasında lideri devirdi! A. Efes sahasında lideri devirdi! 01:14