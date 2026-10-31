G.Saray'ın yeri özel

Sözleşmesi sona erdikten sonra G.Saray'dan ayrılan ve henüz kimseyle anlaşmayan Mauro Icardi, Türkiye'deki günlerini ve sarı-kırmızılı sevdasını anlattı. La Repubblica'ya açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, "Galatasaray'a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul'da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı.

İNTER'E GERİ DÖNMEK İSTERİM

Taraftarların kendisi için her zaman farklı bir yerde olacağını ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, isminin bir çocuğa verilmesinin de kendisini duygulandırdığını belirterek şöyle devam etti: "Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikayesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum. Yeniden İtalya'da ve İnter'de oynamak benim için güzel olurdu."