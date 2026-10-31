Geçmişte Rafael Leao'nun etrafında şekillenen bir takım yapısı bulunduğunu hatırlatan efsane futbolcu, mevcut kadronun farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. Kaka, Luka Modric ve Adrien Rabiot'nun orta sahadaki etkisine dikkat çekerken, takımın yeni düzeninin oturması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Brezilyalı yıldız, "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım, 7 yıl boyunca büyük güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Şu anda durum farklı. Takım, yeni yüzlerden oluşan bir kolektif. Modric hâlâ beyin rolünü üstleniyor, Rabiot da var.