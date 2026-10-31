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GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Kaka, Milan'ın yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerken geçmişte takımın Rafael Leao'nun etrafında şekillendiğini belirtti. Brezilyalı efsane, yeni kadronun uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. İşte efsane futbolcudan Leao sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 15:43
GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Milan ve Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Kaka, İtalyan ekibinin mevcut durumu ve yeniden yapılanma süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Kırmızı-siyahlıların geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesini değerlendiren efsane futbolcu, Milan'ın yeniden Avrupa'nın zirvesine oynaması gerektiğini vurguladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Milan'ın geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığına değinen Kaka, takımın performansındaki düşüşün hem fiziksel hem de mental nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Brezilyalı isim, taraftarların Şampiyonlar Ligi beklentisinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "Bence tüm taraftarlar bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı bekliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Fiziksel mi yoksa zihinsel bir düşüş mü yaşadık, belki her ikisinden de biraz. Ancak şimdi Avrupa'nın en iyileri arasına geri dönmeyi hedeflemeliyiz." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

KAKA'DAN LEAO YORUMU
Milan'ın kadro yapılanmasına da değinen Kaka, takımın önemli bir değişim sürecinden geçtiğini dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Geçmişte Rafael Leao'nun etrafında şekillenen bir takım yapısı bulunduğunu hatırlatan efsane futbolcu, mevcut kadronun farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. Kaka, Luka Modric ve Adrien Rabiot'nun orta sahadaki etkisine dikkat çekerken, takımın yeni düzeninin oturması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Brezilyalı yıldız, "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım, 7 yıl boyunca büyük güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Şu anda durum farklı. Takım, yeni yüzlerden oluşan bir kolektif. Modric hâlâ beyin rolünü üstleniyor, Rabiot da var.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

Ramos ise bir golcü. Takımdaki düzeni oturtmak biraz zaman alacak. Önemli olan her zaman, Avrupa Ligi'nde bile yüksek hedefler koymak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaka'dan Rafael Leao yorumu!

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