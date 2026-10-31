CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray En kral baba

En kral baba

Eşi Stefanie’nin doğum yapması nedeniyle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Nijeryalı süper yıldız, özel uçakla gelip ayağının tozuyla çıktığı sahada gol perdesini açan isim oldu. Osimhen, 9 golle krallık yarışında zirveye kuruldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
En kral baba

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin doğum yapması nedeniyle takımla Konya'ya gitmedi. Dün şehre gelen Osimhen, Konyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı. İkinci kez baba olan 27 yaşındaki santrfor, baba olma mutluluğunu da attığı golle kutladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında ceza sahası dışı solundan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iki savunmacı arasında çok iyi yükselen Osimhen, kafayla ağları sarsıp gol perdesini açtı.

SON 3 MAÇTA 4 GOL BİRDEN

Victor Osimhen, son maçlardaki yüksek form grafiği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Uzaylı golcü, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşayan Osimhen, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde de takımının 2 golünü atarak, galibiyete damga vurdu. Süper Lig'de 9 gole ulaşıp krallıkta zirveye çıkan Osimhen, bu sezon boy gösterdiği 10 karşılaşmada 10 gol, 3 asistle sarı-kırmızılıları adeta sırtladı götürüyor.

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

İkinci kez baba olan Victor Osimhen, eşi Stefanie doğum yaptıktan sonra bebeğini kucağına aldı ve onunla vedalaştıktan sonra Konya'nın yolunu tuttu. Nijeryalı oyuncu, takımını yalnız bırakmamak için özel uçakla gelip, maça çıktı.

MAÇ GÜNÜ İDMANA ÇIKTI

Eşi Stefanie'nin doğumundan sonra dün özel uçakla Konya'ya gelen Osimhen, yorgunluk nedir dinlemedi. Nijeryalı yıldız, öğlen saatinde idman da yaptı. Ardından maça ilk 11'de çıkan Osimhen, 61 dakika sahada kaldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kadıköy'de diriliş maçı! F.Bahçe'nin 11'i...
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Cumhurbaşkanı Nawrocki acil koduyla döndü... Halk sokağa çağrıldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..."
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! 01:15
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." 01:15
Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! 01:15
G.Saray Konya'da farka koştu! G.Saray Konya'da farka koştu! 01:15
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
Daha Eski
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 01:15
F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! 01:15
Beşiktaş son topta galip! Beşiktaş son topta galip! 01:14
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... 01:14
Italiano'dan Napoli itirafı! Italiano'dan Napoli itirafı! 01:14
A. Efes sahasında lideri devirdi! A. Efes sahasında lideri devirdi! 01:14