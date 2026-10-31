En kral baba

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin doğum yapması nedeniyle takımla Konya'ya gitmedi. Dün şehre gelen Osimhen, Konyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı. İkinci kez baba olan 27 yaşındaki santrfor, baba olma mutluluğunu da attığı golle kutladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında ceza sahası dışı solundan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iki savunmacı arasında çok iyi yükselen Osimhen, kafayla ağları sarsıp gol perdesini açtı.

SON 3 MAÇTA 4 GOL BİRDEN

Victor Osimhen, son maçlardaki yüksek form grafiği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Uzaylı golcü, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşayan Osimhen, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde de takımının 2 golünü atarak, galibiyete damga vurdu. Süper Lig'de 9 gole ulaşıp krallıkta zirveye çıkan Osimhen, bu sezon boy gösterdiği 10 karşılaşmada 10 gol, 3 asistle sarı-kırmızılıları adeta sırtladı götürüyor.

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

İkinci kez baba olan Victor Osimhen, eşi Stefanie doğum yaptıktan sonra bebeğini kucağına aldı ve onunla vedalaştıktan sonra Konya'nın yolunu tuttu. Nijeryalı oyuncu, takımını yalnız bırakmamak için özel uçakla gelip, maça çıktı.

MAÇ GÜNÜ İDMANA ÇIKTI

Eşi Stefanie'nin doğumundan sonra dün özel uçakla Konya'ya gelen Osimhen, yorgunluk nedir dinlemedi. Nijeryalı yıldız, öğlen saatinde idman da yaptı. Ardından maça ilk 11'de çıkan Osimhen, 61 dakika sahada kaldı.