Cuesta açıklaması

Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giyen ve 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Cuesta sakatlık geçirdi. Flamengo maçında forma giymeyen Cuesta yapılan açıklamada, "Sol kalçasındaki sıkışma sendromuna bağlı ağrılar nedeniyle kadroda yer almayacak. Konu hakkında G.Saray arasındaki görüşmeler devam ediyor" denildi.