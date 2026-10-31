Sarı-kırmızılı takımın 32 yaşındaki kaptanı Abdülkerim Bardakcı, F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle mücadele bitiminde kırmızı kart görmüştü. F.Bahçeli Archie Brown ile kavga ettikten sonra ihraç edilen ve PFDK'ya sevk edilen başarılı stoperin cezası belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu da cezayı onadı. Konyaspor maçını kaçıran kaptan, gelecek haftaki Amedspor maçında da yok. Samsunspor maçıyla takıma dönecek. Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat ile refakatçi çocuk sayısının hakem ve futbolcu sayısından fazla olması sebepleriyle 500'er, ihraç edilmiş futbolcusunun alanda açıklama yapması ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedenleriyle 280'er, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 560 olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira para cezası uyguladı. Antrenör Serhat Doğan da 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.