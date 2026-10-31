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Anasayfa Galatasaray Bardakcı'ya 2 maç men

Bardakcı'ya 2 maç men

Derbide Brown ile kavga ettikten sonra kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’ya 2 maç men cezası geldi. Tahkim Kurulu da cezayı onadı. Kaptan, Konyaspor maçını kaçırırken, Amedspor karşısında da yok.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Bardakcı'ya 2 maç men

Sarı-kırmızılı takımın 32 yaşındaki kaptanı Abdülkerim Bardakcı, F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle mücadele bitiminde kırmızı kart görmüştü. F.Bahçeli Archie Brown ile kavga ettikten sonra ihraç edilen ve PFDK'ya sevk edilen başarılı stoperin cezası belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu da cezayı onadı. Konyaspor maçını kaçıran kaptan, gelecek haftaki Amedspor maçında da yok. Samsunspor maçıyla takıma dönecek. Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat ile refakatçi çocuk sayısının hakem ve futbolcu sayısından fazla olması sebepleriyle 500'er, ihraç edilmiş futbolcusunun alanda açıklama yapması ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedenleriyle 280'er, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 560 olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira para cezası uyguladı. Antrenör Serhat Doğan da 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

LOGO CEZASI

Derbide verilen cezalardan birisi dikkat çekti. F.Bahçe'nin 3 yıldızlı logosunu kullanan G.Saray'a 280 bin TL ceza verildi. Buna sebep olarak ise TFF'ye tescil edilmemiş bir logo kullanımı gerekçe gösterildi. Ayrıca sarı-kırmızılı takıma 23 blok tribün cezası verildi. Çok sayıda taraftar gelecek haftaki Amedspor maçına giriş yapamayacak ve kombinesini devredecek.

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