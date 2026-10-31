Aslan kükredi

Mücadele ettiği bütün kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden G.Saray, Konyaspor deplasmanında tahmininden daha kolay bir şekilde 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, golleri de üst üste bularak taraftarlarına rahat bir maç izletti. Karşılaşmanın 12. dakikasında Sara'nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Osimhen, perdeyi açan isim oldu. 28. dakikada ise Yunus'dan jeneriklik bir füze geldi.

ZİRVEDE FARK 5 PUAN

Batrakov'un pasında yaklaşık 25 metreden topa inanılmaz bir vuruş yapan milli futbolcu, farkı ikiye çıkaran isim oldu. İlk yarı skorla sona ererken Aslan ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da Sara'nın harika pasında topu iyi süren Batrakov takımını rahatlatırken, 55'te ise Leao, kendisinin kazandırdığı penaltıda topun başına geçerek skoru belirledi. 4-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini de 4'e yükseltti. En yakın takipçisi Amedspor ile aradaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükselten Aslan, şov yaptı.

3 FUTBOLCU SINIRDA GEÇTİ

Kritik Konya maçı öncesinde G.Saray'da üç futbolcu sarı kart sınırındaydı. Davinson, Sallai ve Rafael Leao üçer sarı kartla sahaya çıktı. Üç futbolcu da mücadeleyi kartsız tamamladı ve gelecek hafta oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren Amedspor mücadelesinde oynama şansını yakaladı.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan, Konya maçında önemli bir kurtarışa imzasını attı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Eren'e çarpan top yön değiştirdi. Uğurcan, kalenin içinden kollarını uzatarak topu son anda çizgiden çıkardı. VAR incelemesinden sonra Uğurcan'ın kurtarışının nizami olduğu ortaya çıktı.

CİMBOM'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Konya deplasmanında üst üste gelen gollerden sonra Okan Buruk, 5 değişiklik yaptı. 60'da Osimhen, Batrakov, Torreira, Sara ve Yunus kenara gelirken, Sane, İlkay, Lesley, Deniz ve Nhaga oyuna girdi. Ayrıca Konyaspor kalecisi kafa travması geçirince sarı-kırmızılılar elde ettiği 6. değişikliği de yaptı.

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında G.Saray bir penaltı vuruşu kazandı. Ceza alanı içerisinde yere Leao yere düşürülürken hakem autu işaret etti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında ekranın başına geçen Aydın, Leao'ya yapılan hareketin penaltı olduğuna hükmetti. Portekizli, kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

MULEKA DİREĞE TAKILDI

Konyaspor ilk yarıda gole çok yaklaştı. Yeşil-beyazlılar mücadelenin 39. dakikasında Muleka ile direğe takıldı. Dompe'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Muleka, iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top üst direkten geri geldi. Yeşil-beyazlıların ilk yarıda bulduğu en net pozisyon bu oldu.

BAHADIR MAÇI BİTİREMEDİ

Konyaspor'un kalecisi Bahadır Gündördü, talihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk yarıda Leao'nun şutunda kritik bir kurtarışa imzasını atan başarılı kaleci bir süre sahada kafasından tedavi gördü. Karşılaşmanın 41'de genç kaleci Deniz Ertaş sahaya çıktı ve bir pozisyonda Osimhen'in kritik vuruşunu kurtardı.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

12: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sara ortasını yaptı. Osimhen yükselip kafayı vurdu topu ağlara gönderdi: 0-1.

28: Batrakov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün uzak mesafeden çok sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-2.

29: Konyaspor etkili geldi. Dompe ortasını yaptı, Deniz yükselip kafayı vurdu ancak Uğurcan çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi!

39: Sol kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasında topa iyi yükselen Muleka kafayı vurdu. Ancak top direğe de çarpıp auta çıktı.

45+5: İlk yarının uzatma dakikalarında Konyaspor Dompe etkili geldi Uğurcan topu uzaklaştırdı. Leao'nun tek pasında Osimhen sert şutunu çekti kaleci Deniz gole izin vermedi.

49: Galatasaray tek paslarla hızla çıktı. Batrakov rakiplerinden sıyrıldı, ceza sahası çizgisinden sağ direğin içine müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-3.

55: Singo'nun pasıyla Leao ceza sahası içinde yerde kaldı. Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltıyı verdi. Leao topu ağlara gönderdi: 0-4.

72: Gelişen Galatasaray atağında İlkay'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Sallai karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

88: Sol kanatta topla buluşan Bardhi ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti fakat Singo topun kaleye gitmesine izin vermedi.