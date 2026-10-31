G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Konyaspor galibiyetini kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etti. Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Okan Buruk, Konyaspor'dan transfer ettikleri Abdülkerim'i de unutmadı ve şöyle konuştu: "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun. Her kazanılan galibiyet, bir sonraki maça özgüven yaratıyor. Fenerbahçe, Lille maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Duran top, erken gol... Kolay kazanmamızı sağladı. Konyaspor'un da yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve rahat geçti. İlk yarıdaki gibi pozisyonlar da vermedik ve gol yemeden kazandık. Leao kesinlikle yüzde 100 hazır değil. Onu da ideal şekilde kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA İÇİN KADROYU BOZDU

Yoğun maç programı nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk kadroda değişikliğe gitti. F.Bahçe ile oynanan karşılaşmaya göre biri zorunlu dört değişiklik yapıldı. Stuttgart maçını düşünen Okan Buruk, Jakobs, Lemina ve Barış ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim'i oynatmadı. Singo, Eren, Sara ve Leao sahaya ilk 11'de çıktı.