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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! 'Şampiyonluğun en büyük favorisi...'

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetini Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Çakar'ın o sözleri... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 09:10
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

AHMET ÇAKAR: G.Saray güle oynaya, yürüyerek, potansiyel zor bir maçı çok rahat kazandı.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Üstelik Stuttgart öncesi yorulmadı, sakatlanmadı. Skoru aldıktan sonra da birçok önemli oyuncusunu dinlendirme fırsatı buldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Şurası muhakkak ki Türkiye Ligi'nin atak oyuncular bakımından en güçlü, en çeşitli takımı G.Saray.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Duran topu Sara ortalıyor, Osimhen kafayı vurup golü yapıyor. Sara araya oynuyor, Batrakov golü yapıyor. Batrakov araya oynuyor hepsi pozisyona girebiliyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Yunus vuruyor, 25 metreden harika bir gol atabiliyor. Durum böyle olunca da diğer rakiplerle kıyasladığımızda hücum gücü korkunç yüksek bir takım ortaya çıkıyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Buna mukabil G.Saray'ın en büyük zaafı rakibine çok rahat pozisyon vermesi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Mesela ilk yarıda Konyaspor, o bitik Konyaspor, Sallai'nin tarafından sürekli geldi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Pozisyonlar üretti, direkten dönen, çizgiden çıkan topları oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Aslında ilk yarıda baktığımızda Konyaspor'un pozisyonları G.Saray'a kıyasla daha net ama ikinci yarı ev sahibi takım bitti, dağıldı.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Dün gece bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın lig için çok önemli bir kadrosu var ve belki de şampiyonluğun en önemli favorisi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Şampiyonluğun en büyük favorisi..."

Gelelim hakeme... Aslında hakeme gerek olmayan bir maç. Oyun genelinde de iyi ama Leao'ya yapılan, tribünden, uzaydan, civar apartmanlardan görülecek penaltıyı VAR yardımı ile vermesi normal durum değil.

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