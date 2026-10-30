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Anasayfa Galatasaray Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 12:11
Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Davut Dakul Çelik görev yapacak.

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