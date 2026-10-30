Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkarken İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, seyircisi önünde galibiyet arayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın takvimine odaklandı. Peki, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? İşte Süper Lig'in kritik mücadelesine ilişkin bilgiler...

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. İki takım, Süper Lig'de haftanın ilk karşılaşmasında üç puan mücadelesi verecek.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler, müsabakayı resmî yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması şifreli olarak yayınlanacak. Mücadelenin herhangi bir ücretsiz ve şifresiz televizyon kanalında yayınlanacağına ilişkin resmî açıklama bulunmuyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Karşılaşmaya MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Konyaspor'un ev sahibi olduğu müsabaka, Konya'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ise 10. hafta mücadelesine deplasmanda çıkacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ