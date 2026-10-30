Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet ararken sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürmek istiyor. Futbol gündeminde ise maçın yayın bilgileri öne çıkıyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Nereden izlenir ve şifresiz mi? İşte detaylar...

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesine

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca yayıncının 4K yayın programında da yer alıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverler Konyaspor-Galatasaray maçını beIN SPORTS 1 televizyon kanalından veya TOD dijital platformundan canlı izleyebilecek.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Süper Lig'in 10. haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma için şifresiz canlı yayın duyurulmadı.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

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