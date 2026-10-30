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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 19:42
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet ararken sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürmek istiyor. TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, ilk 11'leri ve mücadeleden notlar...

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Toth, Dompe, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleye MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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