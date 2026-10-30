Rafael Leao'dan Abdülkerim Bardakcı sözleri! "Cezayı hak etmedi"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'la geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Rafael Leao açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE MAÇI SONRASI ÖZGÜVEN KAZANDIK"

Bence çok iyiydik. Takım olarak çok iyiydik. Fenerbahçe karşısında elde ettiğimiz galibiyetin ardından özgüven kazanmıştık. Çok çalıştık. Kalitemize göre daha fazla gol atmamız gerekirdi, bu oyunun da hakkı buydu. Takımı gösterdiği efordan ötürü tebrik ediyorum.

"BENİ DAHA FAZLA GÖRMEYE BAŞLAYACAKLAR"

Barça maçı ve bu maç en iyi olduğum maç diyebilirim. Bildiğiniz gibi, bir sakatlık süreci geçirdim ve takımla birlikte çalışmalara başlayamamıştım. Taraftarlar bana her zaman destek veriyor ve önümüzdeki maçlarda beni daha fazla görmeye başlayacaklar.

ABDÜLKERİM AÇIKLAMASI

Kaptanımızın çektiği cezayı hak ettiğini düşünmüyorum. Kaptanımız için de kazanmamız çok önemliydi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçımız var.

İlk geldiğim andan beri, basından insanlar bile, hocamız da dahil olmak üzere beni çok iyi karşıladılar. Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte oynamak özel bir durum. Gol ve asistlerimle takıma katkı sağlamak benim için çok önemli. Ligde devam ediyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi performansımızı sürdürmemiz gerekiyor.