Rafael Leao dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran ve F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Rafael Leao, Konyaspor deplasmanında formasını geri almaya hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran ve F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Rafael Leao, Konyaspor deplasmanında formasını geri almaya hazırlanıyor. Ani hızlanmaları ve teknik kapasitesi ile deplasmanlarda oyun planının önemli bir parçası olması beklenen Portekizli futbolcu, 2 hafta sonra ilk 11'e geri dönüyor.