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Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan rotasyon

Okan Buruk'tan rotasyon

Sarı-kırmızılılar zorlu fikstür nedeniyle Konyaspor maçında bazı oyuncularını dinlendirme kararı aldı. Cezalı Abdülkerim’in yanı sıra Barış Alper, Yunus ve Torreira gibi isimler ilk 11’de olmayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Okan Buruk'tan rotasyon

Sarı-kırmızılılar zorlu fikstür nedeniyle Konyaspor maçında bazı oyuncularını dinlendirme kararı aldı. Cezalı Abdülkerim'in yanı sıra Barış Alper, Yunus ve Torreira gibi isimler ilk 11'de olmayacak.

KANATLAR DEĞİŞİYOR

Yoğun fikstür nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, geniş kadrosunu kullanmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü oynanan F.Bahçe derbisinden sonra oyuncularını Stuttgart maçını da düşünerek dinlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadroda bazı değişikliklere gidecek. Teknik direktör Okan Buruk, derbinin en iyilerinden ikisi olan kanatlarını komple kenara alacak. Konyaspor deplasmanında sahaya Rafael Leao ve Leroy Sane'nin birlikte ilk 11'de çıkmaları bekleniyor.

TORREIRA KULÜBEDE

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ise dinlenme fırsatı bulacak. Forvette Osimhen ve arkasında Batrakov'un yeri kolay kolay değişmeyecek. Bu ikili bütün önemli maçlarda birlikte sahada olacak. Orta alanda ise F.Bahçe derbisinden sonra yorgunluktan kendisini yere bırakan Torreira olmayacak. Uruguay dönüşünde Kasımpaşa önünde sahaya çıkan yıldız oyuncu kırmızı kart görmüştü. Yimdi kenarda olacak.

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