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Anasayfa Galatasaray Okan Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum!

Okan Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 22:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 22:44
Okan Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, mücadelden 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, haftayı lider olarak tamamlarken Teknik Direktör Okan Buruk'un maç sonu yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. İşte başarılı çalıştırıcının Konya'daki galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmeler...

"F.BAHÇE'Yİ VE LILLE'İ YENDİK AMA..."

"Her kazanılan galibiyet, bir sonraki maça öz güven yaratıyor. Fenerbahçe, Lille maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Duran top, erken gol... Kolay kazanmamızı sağladı. Konyaspor'un da yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve rahat geçti. İlk yarıdaki gibi pozisyonlar da vermedik ve gol yemeden kazandık.

Yoğun tempoda oyuncuları az kullanmak da önemli. Her maç değişiklikleri yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ve bu maç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Sakatlık riskleri var, erken değişiklikler yaptık. Giren oyuncular da iyi şeyler yaptı. Sürelerini yükselttiğimiz oyuncular oldu. En çok buna sevindim.

Her gün göz göze baktığım oyunculara az şans verdik. Soyunma odası dengesi de var, bütün oyuncular süre alıyor."

SINGO AÇIKLAMASI

"Değişiklikler sonrası oyuncuların birbirine alışma dönemi zor olabiliyor. Singo'nun ilk maçında rağmen 90 dakika süre alması önemliydi. Dediğim gibi, genel olarak oyuncularımın performansı mutluluk vericiydi. "

LEAO AÇIKLAMASI

"Leao'yu en ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir kanat oyuncusu. Yunus ve Barış gibi çok önemli oyuncularımız var. Yunus ve Sane gibi de 2 yıldız oyuncumuz var. Böyle bir kanat rotasyonu önemli. Tabii ki diğer mevkideki oyuncularımız da önemli. Oyuncular geldikten sonra hazırlık süreçleri problem olabiliyor fakat Leao'nun aidiyeti önemli. Ben de onun dediği gibi, bu galibiyeti Abdülkerim'e armağan ediyorum."

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