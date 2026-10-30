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Lider Galatasaray yerini korumak istiyor: Konsantrasyon

Derbide üstün bir futbolla F.Bahçe’yi deviren G.Saray şimdi de gözünü Konyaspor’a çevirdi. Bütün planlarını 3 puan üzerine kuran sarı-kırmızılılar, kadroda bazı değişiklikler yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Lider Galatasaray yerini korumak istiyor: Konsantrasyon

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir periyottan geçen G.Saray, son dönemlerde istediği sonuçları alıyor. Süper Lig'de zirveyi kimselere kaptırmayan sarı- kırmızılılar, Lille ve F.Bahçe galibiyetleriyle adeta gövde gösterisi yaptı. Hata yapmadan yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda rota tamamen bugün Konyaspor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Okan Buruk'un öğrencileri kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

HEDEF 3'TE 3 YAPMAK

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada topladığı 22 puanla rakiplerini geride bırakan G.Saray'da, zorlu F.Bahçe derbisinden sonra dinlenmek için fazla bir zaman kalmadı. Pazartesi günü RAMS Park'ta ezeli rakibini yenen Aslan, 3 gün sonra Konyaspor'a konuk olacak. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Stuttgart maçını da düşünen sarı-kırmızılılar, milli araya kadar oynayacağı 3 karşılaşmayı da kazanmak istiyor. İlk hedef Konyaspor önünde kazanmak olacak.

İYİ Kİ VICTOR OSIMHEN VAR

Galatasaray'ın gol yükünü çeken Victor Osimhen, büyük bir fark yaratmaya devam ediyor. Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. İkişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara Nijeryalı yıldızı izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Torreira, Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Bu sezon savunmada sıkıntı yaşayan G.Saray, kalesini gole kapatmakta büyük bir zorluk yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde rakip fileleri havalandırarak golcü kimliğini gösterirken, savunmada ise zorlandı. Cimbom 12 resmi maçın 9'unda kalesinde gol görürken sadece 3 kez rakiplerine engel olabildi.

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