İtalya'da hem futbolcu hem de insan olarak geliştiğini belirten yıldız golcü, "İtalya'yı çok özlüyorum.

Orada hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıran bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme fırsatıyla geri dönmek isterim. Geçmişle bağımız var ama geleceğe bakıyoruz" ifadelerini kullandı.