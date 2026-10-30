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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi, sessizliğini bozdu. Geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldızdan transfer ve Galatasaray itirafı geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 11:20
Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Henüz yeni bir kulüple anlaşmayan Arjantinli golcü, birçok teklif aldığını ancak kendisini ikna eden bir proje olmadığı için beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Icardi, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini de açıkça dile getirdi.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Hafta sonu oynanacak Milan-Inter derbisi öncesinde İtalyan basınından La Repubblica'ya konuşan Mauro Icardi, uzun süredir takım bulamamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

"SADECE TAKIM BULMAK İÇİN SEÇİM YAPMADIM"

Bu kadar uzun süre kulüpsüz kalmayı kendisinin de beklemediğini belirten Icardi, aldığı tekliflere rağmen aceleci davranmadığını ifade etti.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Arjantinli yıldız, "Ben de bu kadar uzun süre bekleyeceğimi düşünmüyordum. Ancak sırf bir takımım olsun diye hiçbir zaman seçim yapmadım. Teklifler aldım ama tamamen ikna olmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

INTER'E DÖNÜŞ KAPISINI AÇIK BIRAKTI

Eski takımı Inter'e dönme ihtimali hakkında da konuşan deneyimli futbolcu, Milano ekibinin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Inter formasıyla önemli yıllar geçirdiğini ve takım kaptanlığı yaptığını hatırlatan Icardi, "Inter'e dönmek özel olurdu. O formayla ve kaptanlık yaparak kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve kariyerimi orada farklı şekilde noktalamak isterdim.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Ancak dönüş, karşılıklı inanç ve birlikte başarılacak bir hedef varsa anlamlı olur. Hâlâ verecek çok şeyim var. Bir yere dönersem faydalı olmak ve kazanmak için dönerim" dedi.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

"İTALYA'YI ÇOK ÖZLÜYORUM"

Kariyerine devam etmek istediği ülkeyi de açıklayan Mauro Icardi, İtalya'ya dönme arzusunu dile getirdi.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

İtalya'da hem futbolcu hem de insan olarak geliştiğini belirten yıldız golcü, "İtalya'yı çok özlüyorum.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Orada hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıran bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme fırsatıyla geri dönmek isterim. Geçmişle bağımız var ama geleceğe bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

GALATASARAY TARAFTARLARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Galatasaray'da geçirdiği dönemi de değerlendiren Icardi, sarı-kırmızılı takıma geliş amacının kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek ve başarı kazanmak olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarıyla önemli başarılara imza attıklarını belirten Arjantinli futbolcu, Galatasaray taraftarlarıyla kurduğu bağın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Icardi, "Galatasaray'a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul'da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak" dedi.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

BİR AİLENİN ÇOCUĞUNA ADINI VERMESİ DUYGULANDIRDI

Galatasaray taraftarlarının kendisine gösterdiği sevginin kendisi için taşıdığı anlamı da anlatan Icardi, bir ailenin çocuklarına kendi adını vermesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Icardi'den beklenen açıklama geldi! Transfer ve Galatasaray itirafı

Deneyimli golcü, "Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikâyesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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