Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...
Galatasaray için dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geliyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla son dönemin yükselen yıldızlarından olan o isim ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 14:25
BATRAKOV BARCELONA'NIN GÜNDEMİNDE
Barcelona'nın, 21 yaşındaki yıldızı yakından takip eden kulüpler arasında yer aldığı öğrenildi.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın gözlemcilerinin Batrakov'un maçlarını izlediği ve oyuncunun gelişimini takip ettiği iddia edildi.
Haberin devamında ise Barcelona'nın şu ana kadar Galatasaray'a resmi bir teklif yapmadığı öne sürüldü.
Habere göre Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu yazıldı.
Haberde son olarak Batrakov ile Barcelona'nın yanı sıra PSG, Chelsea ve Manchester United'ın da genç futbolcuyla ilgilendiği yazıldı.
Batrakov, Galatasaray'a yaz transfer döneminde 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
21 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro.
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