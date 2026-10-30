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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Galatasaray için dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geliyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla son dönemin yükselen yıldızlarından olan o isim ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 14:25
Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geliyor.

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Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Rus yıldız, Devler Ligi'nde Barcelona ve Lille'e attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Son olarak Batrakov hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

BATRAKOV BARCELONA'NIN GÜNDEMİNDE

Barcelona'nın, 21 yaşındaki yıldızı yakından takip eden kulüpler arasında yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın gözlemcilerinin Batrakov'un maçlarını izlediği ve oyuncunun gelişimini takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Haberin devamında ise Barcelona'nın şu ana kadar Galatasaray'a resmi bir teklif yapmadığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Habere göre Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu yazıldı.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Haberde son olarak Batrakov ile Barcelona'nın yanı sıra PSG, Chelsea ve Manchester United'ın da genç futbolcuyla ilgilendiği yazıldı.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Batrakov, Galatasaray'a yaz transfer döneminde 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

21 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

Transfermarkt verilerine göre Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro.

Galatasaray'ın yıldızına Barcelona'dan yakın takip! Cimbom'un belirlediği bonservis bedeli...

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