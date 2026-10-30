İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın gözlemcilerinin Batrakov'un maçlarını izlediği ve oyuncunun gelişimini takip ettiği iddia edildi.

Haberin devamında ise Barcelona'nın şu ana kadar Galatasaray'a resmi bir teklif yapmadığı öne sürüldü.