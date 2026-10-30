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Galatasaray'a Fenerbahçe logosu cezası! Derbideki o detay...

PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde skorbordda konuk ekibin TFF'ye tescilli olmayan 3 yıldızlı logosunun kullanılması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 280 bin TL para cezası verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 13:05
Galatasaray'a Fenerbahçe logosu cezası! Derbideki o detay...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından alınan disiplin kararlarını duyurdu. Kurul, karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle futbolculara men cezaları verirken iki kulübe de para cezası uyguladı. Galatasaray'a verilen cezalardan biri ise skorbordda kullanılan Fenerbahçe logosuyla ilgili oldu.

Derbinin ardından yaşanan gerginlikte Archie Brown 3 maç, Abdülkerim Bardakcı ise 2 maç men cezasına çarptırıldı. İki kulübe farklı ihlaller nedeniyle para cezaları verilirken, Galatasaray'ın RAMS Park'taki skorbord uygulaması da PFDK'nın gündemine girdi.

3 YILDIZLI FENERBAHÇE LOGOSU CEZAYA NEDEN OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile oynanan derbide stadyum skorbordunda konuk takımın 3 yıldızlı logosuna yer vermişti. Ancak söz konusu logonun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil edilen resmi logoyla uyuşmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin TFF'ye tescilli logosunda yıldız bulunmaması nedeniyle Galatasaray, talimatlara aykırılık gerekçesiyle disipline sevk edildi.

PFDK, yaptığı değerlendirme sonucunda Galatasaray'a 280 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

PFDK'nın kararında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin, skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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