Galatasaray seriye bağladı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 4-0 kaybeden G.Saray, ardından çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 4-0 kaybeden G.Saray, ardından çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğunda kuruldu. Bugünkü maçta Konyaspor'u da yenmek isteyen sarı-kırmızılılar seriyi 4 maça yükseltmek istiyor.