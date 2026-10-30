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Galatasaray penaltı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, maçın 54. dakikasında yaşanan o pozisyonun ardından penaltı kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 21:37
Galatasaray penaltı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Rakibi karşısında Osimhen, Yunus ve Batrakov'un golleriyle mücadeleyi 3-0 önde götüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 54. dakikasında penaltı kazandı.

Leao ile Baniya'nın ikili mücadelesinde önce köşe vuruşunu gösteren hakem Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla kararını değiştirerek Galatasaray lehine penaltı kararına hükmetti.

Beyaz noktada topun başına geçen Rafael Leao, 55. dakikada penaltıyı ağlara göndererek, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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