Galatasaray Konya'da farka koştu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49. dakikada Aleksey Batrakov ve 55. dakikada penaltıdan Rafael Leao kaydetti.

Leao, böylece Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

SARA KENDİNİ BULDU

Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla taraftarların eleştirilerine maruz kalan Gabriel Sara, Konyaspor karşısında etkili bir performans sergiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Osimhen ve Batrakov'un gollerinde yaptığı asistlerle takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

BATRAKOV DURDURULAMIYOR

Sarı-kırmızılıların yükselen isimlerinden Aleksey Batrakov, Konyaspor karşısında da skor katkısı üretmeyi başardı. Rus 10 numara, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Batrakov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

OKAN BURUK'TAN 61. DAKİKADA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skor avantajını elde etmesinin ardından hafta içinde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde oyuncularını riske etmemek adına değişikliklere gitti.

Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Gabriel Sara, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün'ü oyundan aldı. Bu bölümde Renato Nhaga, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Leroy Sane oyuna dahil oldu.

BU SEZON BİR İLK: 6 DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise iki takımın da altı oyuncu değişikliği yapabilmesi oldu.

TÜMOSAN Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, muhtemel kafa travması nedeniyle 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından kurallar gereği iki takıma da ilave oyuncu değişikliği hakkı tanındı.

Galatasaray, kendisine tanınan bu hakkı 69. dakikada kullandı. Davinson Sanchez kenara gelirken El Chadaille Bitshiabu oyuna dahil oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligdeki puanını 25'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 10. haftayı 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamayı garantiledi.

TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIMIN GELECEK MAÇLARI

Ligin gelecek haftasında Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaştıktan sonra Amedspor'u konuk edecek. TÜMOSAN Konyaspor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.