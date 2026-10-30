Bitshiabu'dan Okan Buruk'a teşekkür

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 22:40
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkan Fransız futbolcu, "Takım olarak Konya'da iyi bir performans sergiledik. Bana şans verdiği için Okan Buruk'a teşekkür ederim. Galatasaray'da harika bir atmosfer ve taraftar desteği var. Ben de onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.