Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev: Batrakov uzun yıllar kalabilir
Sarı-kırmızılı takımın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, kısa sürede sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takımın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, kısa sürede sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev yaptığı açıklamada, "Batrakov'un Galatasaray'da yıllarca kalıp kulübün efsanesi olması mümkün. Neden olmasın ki? Uzun yıllar burada kalabilir" ifadelerini kullandı.