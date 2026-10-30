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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya'da gündem olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun Ballon d'Or kazanma ihtimali tartışılırken, eski yıldızlardan ve Rus gazetecilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 12:11
Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Üst üste alınan Lille ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov, gösterdiği performansla övgüleri topladı.

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Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Sezon başında Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansla ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Rus spor kamuoyunda 21 yaşındaki futbolcunun geleceği tartışılırken, genç yıldızın bir gün Ballon d'Or kazanıp kazanamayacağı da masaya yatırıldı.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Eski futbolcular ve deneyimli gazeteciler, Batrakov'un bu büyük ödüle uzanma ihtimaline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Eski Spartak Moskova kaptanı Denis Glushakov, genç futbolcunun Ballon d'Or kazanabileceğine inandığını belirtti.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Daha önce Lionel Messi'nin bu ödülü kazanacağını tahmin ettiğini söyleyen Glushakov, "Rus oyuncuların kazanma potansiyeline gelince, Golovin için artık çok geç. Bu nedenle hep birlikte Batrakov'a güvenelim" ifadelerini kullandı.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Rus futbolunun önemli isimlerinden Andrei Arshavin ise Batrakov'un ödülü kazanmasının yakın vadede kolay görünmediğini dile getirdi.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Genç oyuncunun kendisini bir üst seviyeye taşıması gerektiğini vurgulayan Arshavin, Galatasaray formasıyla Ballon d'Or kazanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Efsane futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atıp daha güçlü bir takıma transfer olursa bu ihtimal ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Barcelona, Arsenal, Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Aleksandr Hleb de Batrakov'un oyun tarzına dikkat çekti. Türk futbolunun Rusya liginden daha güçlü olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Hleb, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin genç futbolcu için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti. Türkiye'de oynanan açık futbolun Batrakov'un özelliklerine uygun olduğunu söyleyen Hleb, değerlendirmesinde gol katkısının yanı sıra asistlerin de belirleyici olacağını vurguladı.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Rusya adına 30 yılı aşkın süredir Ballon d'Or oylamasında görev alan gazeteci Konstantin Kleshchev ise diğer isimlere kıyasla daha iyimser bir tablo çizdi.

Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Rus efsaneden dikkat çeken açıklama

Batrakov'un Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alması ve Süper Lig şampiyonluğu yaşaması halinde önemli bir fırsat yakalayacağını belirten Kleshchev, "Bu olasılık oldukça mümkün. İlk 30'a girme şansı yüksek. Bundan hiç şüphem yok" sözleriyle genç yıldızın potansiyeline dikkat çekti.

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