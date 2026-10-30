Aslan 74 gün İstanbul'da

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan G.Saray nispeten daha rahat bir periyoda girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de birbirinden önemli maçlar beklerken, G.Saray İstanbul'dan ayrılmayacak. Okan Buruk'un öğrencileri 74 gün boyunca maçlarını İstanbul'da yapacak. Konyaspor deplasmanından sonra sarı-kırmızılılar 6 lig maçına da İstanbul'da çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Amedspor maçıyla birlikte İstanbul serüvenine başlayacak. İlk olarak 7 Kasım'da Amedspor RAMS Park'ta konuk edilecek.

OCAK AYINA KADAR SÜRECEK

Ardından Samsunspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, 30 Kasım'da ise Beşiktaş'a konuk olacak. 4 Aralık'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık'ta yine İstanbul'da Eyüp'ün konuğu olacak. Bu periyot 19 Aralık'ta RAMS Park'ta oynanacak olan Alanya mücadelesiyle son bulacak ve G.Saray ocak ayındaki G.Antep FK maçına kadar uçağa binmeyecek. Cimbom bu süreçte sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçı için seyahat edecek.