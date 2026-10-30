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Anasayfa Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! TFF'den Galatasaray'a kötü haber

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! TFF'den Galatasaray'a kötü haber

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin TL para cezasına yapılan itirazı reddederek PFDK'nın kararını onadı. Böylece sarı-kırmızılı futbolcunun cezası kesinleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 23:45 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 23:54
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! TFF'den Galatasaray'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

İŞTE TFF'DEN DUYURULAN KARARLAR

Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın ve Antrenörü Serhat Doğan'ın PFDK'nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/861 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 67.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

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