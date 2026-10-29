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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Wilfried Singo stopere

Wilfried Singo stopere

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda formayı Wilfried Singo’ya vermeye hazırlanıyor. Yeni savunma kurgusu Davinson-Singo ikilisinden oluşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Wilfried Singo stopere

Olaylı derbinin bitiş düdüğünde F.Bahçeli Archie Brown ile kavga ederek kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, bir süre takımını yalnız bırakacak. PFDK'nın bugün açıklayacağı cezaların ardından milli futbolcunun ne kadar süre takımdan uzak kalacağı belli olacak. Teknik direktör Okan Buruk da bütün hazırlıklarını buna göre yaptı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarından uzak kalan ve F.Bahçe derbisinin son bölümünde sahaya adımı atan Wilfried Singo, formayı geri alıyor.

BITSHIABU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bitshiabu ile riske girmek istemeyen teknik direktör Okan Buruk, Fildişili futbolcuyu Davinson Sanchez'in partneri yapacak. İki uzun futbolcu yarın oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde takımın iki stoperi olacak. Bitshiabu'nun ne zaman forma şansı bulacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. F.Bahçe derbisinde çok yorulan bazı oyuncularını da dinlendirmek isteyen Okan Buruk, sol bekte Eren Elmalı ile mücadeleye başlamaya hazırlanıyor. Sağ bekte ise yine Roland Sallai forma giyecek.

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